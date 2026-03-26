Бывший капитан сборной России Александр Мостовой считает, что бывший игрок «Зенита» Халк точно не слабее своего соотечественника Вагнера Лава из ЦСКА.

«По тому, что я видел, Вагнер Лав однозначно входит в тройку лучших легионеров РПЛ. Было много хороших легионеров в том же "Зените", в "Спартаке" — сколько было, и в ЦСКА. Если сравнивать по индивидуальным качествам, то Халк не слабее, а может — сильнее Вагнера Лава.

Только Халк сыграл в России четыре года максимум, а Вагнер Лав был лет восемь в ЦСКА. От этого тоже можно отталкиваться. Бывает, что футболисты сыграют год‑два, и память остаётся навек», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Два дня назад, 24 марта, Вагнер Лав в возрасте 41 года объявил о завершении футбольной карьеры. 39‑летний Халк продолжает выступать в «Атлетико Минейро».