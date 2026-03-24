Бразильский нападающий Вагнер Лав решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 41 года, о чём сообщил в своей соцсети в видеообращении.

Вагнер Лав является одним из лучших легионеров в истории чемпионата России. За ЦСКА он выступал с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. Всего за это время он провёл 259 матчей за армейцев во всех турнирах, забил в них 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

С ЦСКА Вагнер Лав трижды становился чемпионом России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

Его последним клубом был бразильский «Ретро». В составе «Селесао» он провёл 20 матчей и забил 4 гола.