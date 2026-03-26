«Манчестер Юнайтед» хочет вернуть в свои ряды Джеймса Гарнера, который с 2022 года выступает за «Эвертон», сообщает журналист Экрем Конур на Sports Boom.

При переходе Гарнера в «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» не предусмотрел опцию обратного выкупа. После продления контракта игрока до января 2026 года, «ириски» не согласятся продать его дешевле 58-63 миллиона евро. Отмечается, что Гарнер — один из самых высокооплачиваемых футболистов в «Эвертоне».

В текущем сезоне Джеймс Гарнер сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.