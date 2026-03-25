Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн, который на правах аренды выступает за «Наполи», высказался об игре за неаполитанцев.

«От своего перехода (в "Наполи") я получил то, чего хотел. В какой-то момент я почувствовал, что для меня всё кончено (в "Ман Юнайтед"). В "Наполи" я заново влюбился в футбол. Даже в Дании меня стали сбрасывать со счетов, но я не переставал верить в себя.

Сейчас я играю в команде и в клубе, где в меня верят. Здесь спортивный директор, президент клуба и тренер, которые хотят со мной работать. В конце своего периода в Манчестере я как будто был заточён. Я понимал, что если бы так и продолжилось, то футбола в моей жизни особо и не было бы», — приводит слова Хейлунна Tribal Football.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Наполи» 26 матчей в рамках Серии А, забил 10 голов и сделал голевую передачу.