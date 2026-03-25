Бывший защитник ЦСКА Виталий Денисов оценил игру «армейцев» после зимнего перерыва.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Всегда отмечал, что перерыв не всегда идет всем на пользу: кому-то в плюс, кому-то в минус. К сожалению, ты не всегда можешь на это повлиять, и я не знаю, почему это происходит. Хотя я считаю, что ЦСКА провел хорошие сборы. Но в данном случае такое случается, и это очень расстраивает.

Что касается футбола Челестини, то я не пристально следил за игрой команды. Смотрел какие-то обзоры и матчи, но полностью комментировать его работу — плохо или хорошо — я не могу. Но результат, к сожалению, на данный момент отрицательный. Надеюсь, что победа над "Динамо" из Махачкалы станет отправной точкой для дальнейших успехов», — цитирует Денисова «Советский спорт».

После 22 туров ЦСКА находится на пятом месте таблицы с 39 очками.