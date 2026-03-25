Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев впервые рассказал о своих переговорах с футбольным клубом «Актобе».

«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться. Так получилось, что мы встретились и с руководством "Актобе", но это не было запланировано.

Так как у меня скоро заканчивается контракт с "Крыльями Советов", мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все. Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать», — цитирует Адиева «Чемпионат».

