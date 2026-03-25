Председатель cовета директоров «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев высказался о том, что самарский клуб якобы может уволить главного тренера Магомеда Адиева.

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной — "Крылья Советов" не исключение. На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с "Крыльями" и продолжит работу», — приводит слова Яковлева пресс-служба самарского клуба.

Адиев тренирует «Крылья Советов» с июня 2025 года. Клуб идет 13-м в таблице РПЛ, набрав 21 очко в 22-х встречах.

Соглашение с Адиевым истекает летом 2026 года.