Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах «Балтики» в борьбе за 3-е место в таблице российской Премьер-лиги.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Если говорить о борьбе за третье место, здесь "Локомотив" — фаворит? Выглядит, что да, но "Балтику"… Я, честно, всё жду, когда Андрей Викторович пойдёт ко дну, но он молодец.

"Балтика" здорово играет. ЦСКА, может, преодолеет кризис, тоже ввяжется в борьбу», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 22-х туров в РПЛ «Балтика» занимает 4-е место в таблице с 42 очками в активе. Калининградцы отстают от «Локомотива» (3-я позиция) на 2 балла.