Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина» назвали стартовые составы на матч 22‑го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Олейников, Ахметов, Джеффри.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Грипши, Кузяев, Ходжа, Сиве.
Матч состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена», расположенном в Самаре. Поединок запланирован на 16:30 по московскому времени.