Наставник «Ливерпуля» Арне Слот оценил состояние форварда Александера Исака.

Нападающий находится в лазарете с декабря. Шведский футболист сломал ногу 20 декабря в матче с «Тоттенхэмом» (2:1). Игрок уже возобновил индивидуальные тренировки.

«Алекс будет доступен для игры с "ПСЖ". Вопрос в том, что мы подразумеваем под словом "готов". Если вы ждете того футболиста, который играл против нас в финале Кубка лиги год назад и был тогда слишком хорош для нас, то, учитывая такой перерыв, у меня есть в этом сомнения.

Я рассчитываю, что смогу дать ему игровое время, но насколько именно — не могу сказать, потому что он еще не тренировался с командой. Обычно реабилитация проходит так: сначала ты начинаешь работать в общей группе, затем получаешь игровое время. Никто не выходит на 45 или 90 минут после одной тренировки.

На 100% уверен, что лучшую версию Александера мы увидим в следующем сезоне. Я жду его возвращения с таким же нетерпением, как и фанаты. Думаю, справедливо будет сказать, что в 90% наших матчей мы создаем больше моментов, чем соперник. И если бы за нас играл один из лучших нападающих мира, это, как правило, означало бы, что у нас было бы больше очков», — приводит слова специалиста Liverpool Echo.