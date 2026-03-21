«Краснодар» примет «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России. Матч состоится 21 марта в 18:15 мск.

«Краснодар» с 46 очками выступает в роли лидера турнира. «Быки» в прошлом туре победили «Сочи» 2:1, благодаря чему смогли сохранить первое место. Сейчас клуб опережает «Зенит» на один пункт, поэтому победа для него остается в приоритете на этот тур. Отметим, что «Краснодар» разгромил ЦСКА 4:0 в Кубке России и вышел в финал турнира. Так что чемпион России находится в отличной форме.

«Пари НН» выиграл 2 из 3 матчей после паузы. Уступив «Локомотиву» 1:2, «горожане» победили «Сочи» (2:1) и «Крылья Советов» (3:0). Гости надеются покинуть зону стыков, причем у них есть реальный шанс, но для этого нужно сегодня набрать очки. Однако «Пари НН» проиграл в 4 из 5 очных встреч с «Краснодаром».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Котировки букмекеров: 1.32 на победу «Краснодара», 5.80 на ничью, 10.0 на победу «Пари НН».

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

