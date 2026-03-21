«Краснодар» примет «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России.  Матч состоится 21 марта в 18:15 мск.

«Краснодар» с 46 очками выступает в роли лидера турнира.  «Быки» в прошлом туре победили «Сочи» 2:1, благодаря чему смогли сохранить первое место.  Сейчас клуб опережает «Зенит» на один пункт, поэтому победа для него остается в приоритете на этот тур.  Отметим, что «Краснодар» разгромил ЦСКА 4:0 в Кубке России и вышел в финал турнира.  Так что чемпион России находится в отличной форме.

«Пари НН» выиграл 2 из 3 матчей после паузы.  Уступив «Локомотиву» 1:2, «горожане» победили «Сочи» (2:1) и «Крылья Советов» (3:0).  Гости надеются покинуть зону стыков, причем у них есть реальный шанс, но для этого нужно сегодня набрать очки.  Однако «Пари НН» проиграл в 4 из 5 очных встреч с «Краснодаром».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
  • Котировки букмекеров: 1.32 на победу «Краснодара», 5.80 на ничью, 10.0 на победу «Пари НН».
  • Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

