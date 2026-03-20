Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре московского клуба под руководством Ролана Гусева.

«Заслуга Гусева? Безусловно, его роль велика. И вообще, мы увидели кардинальные изменения в "Динамо" не после зимней паузы, а еще по осени, сразу после того, как Гусев начал руководить командой. И схема, и рисунок игры у "Динамо" поменялись, и Нгамале он в состав вернул.

Сейчас команда играет очень интересно, в атаку. Да, "Спартаку" в ответной кубковой встрече уступили, но, когда выходишь на поле, имея запас в три мяча, это дает тебе право играть по‑другому. "Динамо" сейчас заметно преобразилось. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, какие успехи будут у клуба.

Место в таблице для "Динамо" на данный момент не так важно. Думаю, не имеет сейчас большого значения, пятое оно будет или седьмое: клуб не ведет борьбу за чемпионство или медали. Но вот Кубок — это да: есть возможность взять его. И, безусловно, команда будет биться за этот трофей», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и вышло в финал Пути РПЛ Кубка России.