«Сельта» одолела «Лион» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 19-й минуте защитник «Лиона» Мусса Ньякате получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

У «Сельты» голы записали на свой счет Хави Руэда на 61-й минуте и Ферран Жутгла на 90+3-й минуте.

Уже на 90+6-й минуте игрок обороны «Лиона» Николас Тальяфико получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Результат матча Лион Лион 0:2 Сельта Виго 0:1 Хави Руэда 61' 0:2 Ферран Жуджла 90+3' Лион: Доминик Грейф, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Абнер Винисиус ( Орел Мангала 68' ), Корентин Толиссо, Тайлер Мортон ( Малик Мартен Фофана 82' ), Ноа Нарти ( Павел Шульц 68' ), Эндрик ( Афонсу Морейра 68' ), Роман Яремчук ( Таннер Тессманн 46' ), Steeve Kango Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Хави Руэда, Маркос Алонсо, Карл Старфельт ( Уго Альварес 46' ), Хави Родригес, Уиллот Сведберг ( Джозеф Айду 46' ), Илаш Мориба, Матиас Весино ( Уго Сотело 81' ), Пабло Дуран ( Яго Аспас 57' ), Fer Lopez ( Ферран Жуджла 58' ) Жёлтые карточки: Николас Тальяфико 82' — Уиллот Сведберг 33', Карл Старфельт 43', Fer Lopez 53', Хави Родригес 83', Хави Руэда 89' Красные карточки: Мусса Ньякат 19' (Лион), Николас Тальяфико 90+6' (Лион)

Статистика матча 1 Удары в створ 8 3 Удары мимо 4 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 6 3 Офсайды 3 11 Фолы 20

По сумме двух встреч «Сельта» (1:1 и 2:0) пробилась в 1/4 финала Лиги Европы, а «Лион» завершил свой путь на турнире.