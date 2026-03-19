«Сельта» одолела «Лион» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
На 19-й минуте защитник «Лиона» Мусса Ньякате получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
У «Сельты» голы записали на свой счет Хави Руэда на 61-й минуте и Ферран Жутгла на 90+3-й минуте.
Уже на 90+6-й минуте игрок обороны «Лиона» Николас Тальяфико получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Результат матча
ЛионЛион0:2СельтаВиго
0:1 Хави Руэда 61' 0:2 Ферран Жуджла 90+3'
Лион: Доминик Грейф, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Абнер Винисиус (Орел Мангала 68'), Корентин Толиссо, Тайлер Мортон (Малик Мартен Фофана 82'), Ноа Нарти (Павел Шульц 68'), Эндрик (Афонсу Морейра 68'), Роман Яремчук (Таннер Тессманн 46'), Steeve Kango
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Хави Руэда, Маркос Алонсо, Карл Старфельт (Уго Альварес 46'), Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Джозеф Айду 46'), Илаш Мориба, Матиас Весино (Уго Сотело 81'), Пабло Дуран (Яго Аспас 57'), Fer Lopez (Ферран Жуджла 58')
Жёлтые карточки: Николас Тальяфико 82' — Уиллот Сведберг 33', Карл Старфельт 43', Fer Lopez 53', Хави Родригес 83', Хави Руэда 89'
Красные карточки: Мусса Ньякат 19' (Лион), Николас Тальяфико 90+6' (Лион)
По сумме двух встреч «Сельта» (1:1 и 2:0) пробилась в 1/4 финала Лиги Европы, а «Лион» завершил свой путь на турнире.