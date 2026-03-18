18 марта в Мюнхене «Бавария» примет «Аталанту» в рамках поединка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 мск.

В прошлом матче «Бавария» не оставила «Аталанте» никаких шансов. Мюнхенцы разгромили оппонента со счетом 6:1, что практически делает невозможным проход бергамасков в четвертьфинал.

В своем последнем поединке баварцы не смогли продолжить победную серию, сыграв вничью 1:1 с «Байером». Про этом за весь сезон клуб потерпел лишь два поражения. «Аталанта» без побед уже 5 матчей — 3 ничьи и 2 поражения. У команды сейчас непростой отрезок. После разгрома от «Баварии» гости играли с «Интером» в Серии А и смогли взять ничью 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84. Для любителей риска можно посмотреть ставку за 6.00.

Букмекеры: 1.39 на «Баварию», 7.01 на «Аталанту», котировка на проход «Аталанты» в четвертьфинал составляет 45.0.

Прогноз ИИ: победа «Баварии» со счетом 3:2.

