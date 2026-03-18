По сумме двух встреч «Арсенал» (1:1 и 2:0) прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Спортинга». «Байер» завершил свой путь на турнире.

У «канониров» голы записали на свой счет Эберечи Эзе на 36-й минуте и Деклан Райс на 63-й минуте.

«Арсенал» одержал победу над «Байером» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

