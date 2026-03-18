«Арсенал» одержал победу над «Байером» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
У «канониров» голы записали на свой счет Эберечи Эзе на 36-й минуте и Деклан Райс на 63-й минуте.
Результат матча
АрсеналЛондон2:0БайерЛеверкузен
1:0 Эберечи Эзе 36' 2:0 Деклан Райс 63'
Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт (Кристьян Москера 69'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди (Кристиан Нергор 68'), Деклан Райс, Букайо Сака, Эберечи Эзе (Габриэл Мартинелли 69'), Леандро Троссард (Кай Хаверц 69'), Виктор Дьёкереш (Майлс Льюис-Скелли 90')
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье (Малик Тилльман 60'), Алейш Гарсия, Эксекиэль Паласиос (Патрик Шик 70'), Роберт Андрих (Эсекиэль Фернандес 83'), Кристиан Мишель Кофане, Ибрахим Маца, Эрнест Поку (Montrell Culbreath 60')
Жёлтая карточка: Эксекиэль Паласиос 46' (Байер)
По сумме двух встреч «Арсенал» (1:1 и 2:0) прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Спортинга». «Байер» завершил свой путь на турнире.