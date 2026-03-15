В матче 30-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.

Открыли счет в поединке гости усилиями Бернарду Силвы на 31-й минуте. Снова равным результат стал уже на 35-й минуте благодаря голу Константиноса Мавропаноса.

Результат матча Вест Хэм Лондон 1:1 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Бернарду Силва 31' 1:1 Константинос Мавропанос 35' Вест Хэм: Мадс Хермансен, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Жан-Клер Тодибо, Аарон Ван-Биссака, Пабло ( Сунгуту Магасса 64' ), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано ( Адама Траоре 75' ), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek, Malick Diouf Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури ( Жереми Доку 60' ), Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Тейьяни Рейндерс 75' ), Родриго Эрнандес, Омар Мармуш ( Райан Шерки 60' ), Эрлинг Холанд, Энтойн Семеньо ( Филип Фоден 75' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Сунгуту Магасса 76' — Омар Мармуш 11', Бернарду Силва 37'

Статистика матча 1 Удары в створ 5 0 Удары мимо 9 29 Владение мячом 71 1 Угловые удары 13 2 Офсайды 2 12 Фолы 5

«Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 29 баллами идет 17-м.