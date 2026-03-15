В матче 30-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.
Открыли счет в поединке гости усилиями Бернарду Силвы на 31-й минуте. Снова равным результат стал уже на 35-й минуте благодаря голу Константиноса Мавропаноса.
0:1 Бернарду Силва 31' 1:1 Константинос Мавропанос 35'
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Жан-Клер Тодибо, Аарон Ван-Биссака, Пабло (Сунгуту Магасса 64'), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано (Адама Траоре 75'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek, Malick Diouf
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури (Жереми Доку 60'), Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва (Тейьяни Рейндерс 75'), Родриго Эрнандес, Омар Мармуш (Райан Шерки 60'), Эрлинг Холанд, Энтойн Семеньо (Филип Фоден 75'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Сунгуту Магасса 76' — Омар Мармуш 11', Бернарду Силва 37'
«Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 29 баллами идет 17-м.