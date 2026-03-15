В 24‑м туре чемпионата России по футболу в Первой лиге «Урал» из Екатеринбурга на своём поле победил тульский «Арсенал» со счётом 2:0.

На 14‑й минуте Роман Акбашев вывел хозяев вперёд.

На 72‑й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления защитника Тимофея Маргасова за две жёлтые карточки.

Второй мяч хозяева забили на 88‑й минуте после точного удара молодого нападающего Никиты Морозова. Он отличается второй матч кряду.

«Урал» с 45 очками занимает теперь второе место в таблице Первой лиги. «Арсенал» (29 очков) — 11‑е место.