Появились стартовые составы на игру 21-го тура российской Премьер-лиги между «Пари Нижний Новгород» и самарскими «Крыльями Советов».

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич, Бальбоа, Олусегун.

«Крылья Советов»: Песьяков, Галдамес, Ороз, Костанца, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов, Шуманский, Джеффри.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

