Левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что его команде пришлось провести очень непростой поединок против «Ростова» (1:0) в 21‑м туре РПЛ, потребовавший немало сил для победы.

Дмитрий Скопинцев globallookpress.com

«Очень сложная, трудовая победа.  Договаривались с ребятами биться — понимали, в какой футбол будет играть "Ростов".  Обоюдоострая борьба была, жёсткая, временами даже жестокая игра.  Хорошо, что удалось забить нужный мяч — это главное», — сказал Скопинцев в интервью «Матч ТВ».

Победный мяч на исходе первого тайма забил Константин Тюкавин.  В составе «Динамо» был изгнан с поля за две жёлтые карточки Рубенс, а защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил прямое удаление.  Всё это произошло в первом тайме.

Сейчас «Динамо» имеет 30 очков в таблице РПЛ после 21 матча и занимает 7‑ю строчку.  В 22‑м туре бело‑голубые на своём поле сыграют с «Зенитом».