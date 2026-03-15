Левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что его команде пришлось провести очень непростой поединок против «Ростова» (1:0) в 21‑м туре РПЛ, потребовавший немало сил для победы.

«Очень сложная, трудовая победа. Договаривались с ребятами биться — понимали, в какой футбол будет играть "Ростов". Обоюдоострая борьба была, жёсткая, временами даже жестокая игра. Хорошо, что удалось забить нужный мяч — это главное», — сказал Скопинцев в интервью «Матч ТВ».

Победный мяч на исходе первого тайма забил Константин Тюкавин. В составе «Динамо» был изгнан с поля за две жёлтые карточки Рубенс, а защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил прямое удаление. Всё это произошло в первом тайме.

Сейчас «Динамо» имеет 30 очков в таблице РПЛ после 21 матча и занимает 7‑ю строчку. В 22‑м туре бело‑голубые на своём поле сыграют с «Зенитом».