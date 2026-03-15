В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0.

Игор Вуячич globallookpress.com

Первый гол на 23-й минуте забил защитник казанцев Игор Вуячич.  На 44-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Максим Ненахов.  На 56-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды.  А на 70-й минуте нападающий хозяев Даниил Кузнецов довел счет до разгромного.

Результат матча

РубинКазаньРубин3:0ЛокомотивЛокомотивМосква
Рубин:  Staver,  Maldonado,  Vujacic,  Teslenko,  Arroyo Cordoba,  Jocic,  Kuzyaev,  Rozhkov,  Bezrukov,  Gripshi,  Hodza
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Nenakhov,  Nyamsi,  Morozov,  Prutsev,  Karpukas,  Bakaev,  Batrakov,  Rudenko,  Vorobyev

После этого матча «Рубин» набрал 29 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице.  «Локомотив» с 41 очком сохранил третью строчку.