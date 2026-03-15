В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0.
Первый гол на 23-й минуте забил защитник казанцев Игор Вуячич. На 44-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Максим Ненахов. На 56-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды. А на 70-й минуте нападающий хозяев Даниил Кузнецов довел счет до разгромного.
Результат матча
РубинКазань3:0ЛокомотивМосква
Рубин: Staver, Maldonado, Vujacic, Teslenko, Arroyo Cordoba, Jocic, Kuzyaev, Rozhkov, Bezrukov, Gripshi, Hodza
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Nenakhov, Nyamsi, Morozov, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev
После этого матча «Рубин» набрал 29 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 41 очком сохранил третью строчку.