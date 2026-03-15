В 30-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» примет «Фулхэм». Матч состоится 15 марта в 17:00 мск на стадионе «Сити Граунд».

В АПЛ у «Ноттингем Форест» сложная ситуация. «Лесники» с 28 баллами находятся на 18-м месте в зоне вылета. При этом в случае победы они гарантировано покинут ее, обойдя в таблице «Вест Хэм». Другое дело, что хозяева редко побеждают. За весь сезон у них лишь 7 позитивных результатов. Однако в прошлом туре они сыграли вничью 2:2 с «Ман Сити», что можно считать вполне хорошим исходом.

«Фулхэм» на 12-й строчке с 40 баллами. «Дачники» смогли немного подняться после побед над «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом». Развить успех гостям не удалось. В прошлом матче «Фулхэм» проиграл «Вест Хэму» 0:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.14.

Букмекеры: 2.38 на победу «Ноттингем Форест», 3.38 на ничью, 3.10 на победу «Фулхэма».

Прогноз ИИ: «Ноттингем Форест» выиграет со счетом 2:1.

