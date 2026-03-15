Спортивный отдел «Манчестер Юнайтед» определился со списком футболистов, которые будут выставлены на трансфер по окончании этого сезона, информирует издание The Sun.

Всего в списке пять игроков, и все они пришли в стан манкунианцев при Эрике тен Хаге (2022–2024).

По данным источника, это: форварды Расмус Хойлунн и Джошуа Зиркзе, хавбеки Мануэль Угарте и Мейсон Маунт и вратарь Андре Онана.

За этих игроков «МЮ» намерен выручить £250 млн (€287,5 млн).

На полученные средства клуб хочет приобрести полузащитника, вингера, левого защитника и центрального защитника.