Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о работе с главным тренером команды Ханс-Дитер Фликом.

Напомним, что «сине-гранатовые» разгромили «Севилью» со счетом 5:2 в рамках 28-го тура испанской Примеры.

«Честно говоря, было очень тяжело, действительно непросто. Сам процесс восстановления был болезненным, и день за днём становилось всё труднее. Сегодняшние ощущения на "Камп Ноу" уникальны. Я очень счастлив.

Флик всегда был рядом со мной, как отец. Он всегда меня поддерживал. Благодарен ему, потому что он всегда верил в меня, и я это замечал. Очень счастлив и надеюсь, что он останется с нами в команде ещё надолго.

Всегда отдаю все силы этому клубу и буду продолжать всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Гави Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 70-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ньюкасла» 18-го марта в Лиге чемпионов.