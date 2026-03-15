В 28-м туре испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Барселоной» и «Севильей», завершившийся победой «Барселоны» со счетом 5:2.

globallookpress.com

Нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счет на девятой минуте, реализовав пенальти.  Через 12 минут он забил второй пенальти, а на 38-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо увеличил преимущество своей команды, забив третий гол.

Защитник «Севильи» Осо сократил отставание на 45+4-й минуте, но на 51-й Рафинья оформил хет-трик, забив четвертый мяч.  Через девять минут Жоау Канселу забил пятый гол, укрепив лидерство «Барселоны».  На 90+2-й минуте Джибриль Соу отыграл один мяч за «Севилью», но это не изменило итога встречи.

Результат матча

1:0 Рафаэл Диас 9' пен. 2:0 Рафаэл Диас 21' пен. 3:0 Даниэль Ольмо 38' 3:1 Oso 45+3' 4:1 Рафаэл Диас 51' 5:1 Жоау Канселу 60' 5:2 Джибриль Соу 90+2'
Барселона:  Жоан Гарсия,  Пау Кубарси,  Жерар Мартин,  Жоау Канселу (Рональд Араухо 66'),  Марк Берналь (Марк Касадо 67'),  Даниэль Ольмо,  Руни Барджи (Ламин Ямаль 66'),  Педри (Фермин Лопес 46'),  Роберт Левандовски,  Рафаэл Диас (Гави 82'),  Xavi Espart Font
Севилья:  Одиссеас Влаходимос,  Хуанлу Санчес,  Габриэль Суасо (Ниль Мопе 46'),  Танги Ньянзу (Андрес Кастрин 70'),  Хосе Анхель Кармона (Чидера Эджук 46'),  Джибриль Соу,  Люсьен Агум (Мануэль Буэно 78'),  Неманья Гудель,  Акор Адамс (Рубен Варгас 46'),  Алексис Санчес,  Oso
Жёлтая карточка:  Габриэль Суасо 37' (Севилья)

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 70 очками после 28 матчей, опережая «Реал» на четыре очка.  «Севилья», набравшая 31 очко, занимает 14-е место.