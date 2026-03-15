В 28-м туре испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Барселоной» и «Севильей», завершившийся победой «Барселоны» со счетом 5:2.
Нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счет на девятой минуте, реализовав пенальти. Через 12 минут он забил второй пенальти, а на 38-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо увеличил преимущество своей команды, забив третий гол.
Защитник «Севильи» Осо сократил отставание на 45+4-й минуте, но на 51-й Рафинья оформил хет-трик, забив четвертый мяч. Через девять минут Жоау Канселу забил пятый гол, укрепив лидерство «Барселоны». На 90+2-й минуте Джибриль Соу отыграл один мяч за «Севилью», но это не изменило итога встречи.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 70 очками после 28 матчей, опережая «Реал» на четыре очка. «Севилья», набравшая 31 очко, занимает 14-е место.