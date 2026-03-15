В 28-м туре испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Барселоной» и «Севильей», завершившийся победой «Барселоны» со счетом 5:2.

Нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счет на девятой минуте, реализовав пенальти. Через 12 минут он забил второй пенальти, а на 38-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо увеличил преимущество своей команды, забив третий гол.

Защитник «Севильи» Осо сократил отставание на 45+4-й минуте, но на 51-й Рафинья оформил хет-трик, забив четвертый мяч. Через девять минут Жоау Канселу забил пятый гол, укрепив лидерство «Барселоны». На 90+2-й минуте Джибриль Соу отыграл один мяч за «Севилью», но это не изменило итога встречи.

Результат матча Барселона Барселона 5:2 Севилья Севилья 1:0 Рафаэл Диас 9' пен. 2:0 Рафаэл Диас 21' пен. 3:0 Даниэль Ольмо 38' 3:1 Oso 45+3' 4:1 Рафаэл Диас 51' 5:1 Жоау Канселу 60' 5:2 Джибриль Соу 90+2' Барселона: Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу ( Рональд Араухо 66' ), Марк Берналь ( Марк Касадо 67' ), Даниэль Ольмо, Руни Барджи ( Ламин Ямаль 66' ), Педри ( Фермин Лопес 46' ), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас ( Гави 82' ), Xavi Espart Font Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес, Габриэль Суасо ( Ниль Мопе 46' ), Танги Ньянзу ( Андрес Кастрин 70' ), Хосе Анхель Кармона ( Чидера Эджук 46' ), Джибриль Соу, Люсьен Агум ( Мануэль Буэно 78' ), Неманья Гудель, Акор Адамс ( Рубен Варгас 46' ), Алексис Санчес, Oso Жёлтая карточка: Габриэль Суасо 37' (Севилья)

Статистика матча 8 Удары в створ 4 5 Удары мимо 3 61 Владение мячом 39 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 4 5 Фолы 14

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице с 70 очками после 28 матчей, опережая «Реал» на четыре очка. «Севилья», набравшая 31 очко, занимает 14-е место.