В 21‑м туре российской Премьер‑лиги тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат» не выявили победителя — 1:1.

Артём Дзюба globallookpress.com

Гости открыли счёт в матче на 27‑й минуте после точного удара Георгия Мелкадзе, а голевую передачу ему отдал с углового Максим Самородов.

В начале второго тайма «Ахмат» остался в меньшинстве: за две жёлтые карточки был удалён опорный полузащитник Исмаэл Силва.

В большинстве «Акрон» смог отыграться только на 85‑й минуте после гола Артёма Дзюбы, которому ассистировал Дмитрий Пестряков.

В 22-м туре «Ахмат» на своем поле сыграет с «Ростовом», а «Акрон» отправится в гости к «Локомотиву».