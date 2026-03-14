Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды над «Краснодара» (1:2) в рамках 21-го тура РПЛ.

«Исходя из своих возможностей, сыграли неплохой матч. Были отрезки, когда соперник доминировал, но с нашей стороны нормальная, хорошая игра. Могли взять очки. Но… для этого и придумали VAR.

Как момент с пенальти виделся со скамейки? Такие моменты может только VAR видеть. Ни судья, ни игроки, никто не видел. Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, со следующего тура начнут», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Сочи» с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.