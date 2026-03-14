Нападающий «Балтики» Брайан Хиль высказался о победе над ЦСКА (1:0) и потасовке в конце матча.
В добавленное время встречи главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуну, а затем его толкнул нападающий ЦСКА Энрике Кармо. После этого началась массовая потасовка.
«Конечно, это сложно объяснить. Это эмоции. Главное, что мы выиграли. Спасибо за поддержку болельщикам. За ту атмосферу, что они создавали», — цитирует Хиля «Матч ТВ».
После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 5-й строчке с 36-ю баллами.