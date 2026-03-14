«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.
Единственный гол у «матрасников» записал на свой счет Науэль Молина на 8-й минуте.
На 55-й минуте защитник «Хетафе» Абделькадир Абкар получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:0ХетафеХетафе
1:0 Науэль Молина 8'
Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Марк Пубиль (Хулиан Альварес 66'), Клеман Лангле, Тьяго Альмада (Джулиано Симеоне 66'), Коке, Обед Варгас (Маркос Льоренте 73'), Алекс Баэна (Антуан Гризманн 73'), Николас Гонсалес, Александр Сёрлот (Адемола Лукман 66'), Хосе Хименес
Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте (Диего Рико 83'), Абдель Абкар, Кико Фемения (Велько Бирманчевич 46'), Мауро Арамбарри (Адриан Лисо 74'), Луис Милья (Хавьер Муньос 90'), Мартин Сатриано, Luis Vasquez (Марио Мартин 74')
Жёлтые карточки: Александр Сёрлот 55', Обед Варгас 68', Науэль Молина 90+8' — Саид Ромеро 60', Адриан Лисо 77', Мартин Сатриано 90+10'
Красная карточка: Абдель Абкар 55' (Хетафе)
После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе. «Хетафе» — на 9-й строчке с 35-ю баллами.