«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.

Единственный гол у «матрасников» записал на свой счет Науэль Молина на 8-й минуте.

На 55-й минуте защитник «Хетафе» Абделькадир Абкар получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Результат матча

Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе

1:0 Науэль Молина 8'

Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Марк Пубиль ( Хулиан Альварес 66' ), Клеман Лангле, Тьяго Альмада ( Джулиано Симеоне 66' ), Коке, Обед Варгас ( Маркос Льоренте 73' ), Алекс Баэна ( Антуан Гризманн 73' ), Николас Гонсалес, Александр Сёрлот ( Адемола Лукман 66' ), Хосе Хименес

Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте ( Диего Рико 83' ), Абдель Абкар, Кико Фемения ( Велько Бирманчевич 46' ), Мауро Арамбарри ( Адриан Лисо 74' ), Луис Милья ( Хавьер Муньос 90' ), Мартин Сатриано, Luis Vasquez ( Марио Мартин 74' )

Жёлтые карточки: Александр Сёрлот 55', Обед Варгас 68', Науэль Молина 90+8' — Саид Ромеро 60', Адриан Лисо 77', Мартин Сатриано 90+10'

Красная карточка: Абдель Абкар 55' (Хетафе)