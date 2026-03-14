Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итог матча против «Динамо» (0:1).

«Попытались отыграться на последних секундах. Были моменты, хорошо играли, но ноль очков. Первый тайм был сумасшедший. Много карточек. Мы получили красную, когда мяч был у нас. Такое редко бывает. Мы должны смотреть на себя. Мы пропустили в равных составах. Для нас забивать тяжело. Моментов много, но голов нет.

Гол в конце тайма? Усталость. Много времени провели в меньшинстве. Нам противостояла хорошая команда. Это все отмазки. Нам нужно играть лучше», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице. «Ростов» (22) — десятый.