Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итог матча против «Динамо» (0:1).

Джонатан Альба globallookpress.com

«Попытались отыграться на последних секундах.  Были моменты, хорошо играли, но ноль очков.  Первый тайм был сумасшедший.  Много карточек.  Мы получили красную, когда мяч был у нас.  Такое редко бывает.  Мы должны смотреть на себя.  Мы пропустили в равных составах.  Для нас забивать тяжело.  Моментов много, но голов нет.

Гол в конце тайма?  Усталость.  Много времени провели в меньшинстве.  Нам противостояла хорошая команда.  Это все отмазки.  Нам нужно играть лучше», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице.  «Ростов» (22) — десятый.