Бывший главный тренер «Химок», «Пари НН» и других клубов Сергей Юран назвал главную проблему московского «Спартака» после возобновления чемпионата

Хуан Карседо
Хуан Карседо globallookpress.com

«Команда не в оптимальном физическом состоянии. "Спартак" достаточно волнообразно провёл матчи: 20 минут включается, потом даёт паузу.  Это не может не влиять на концентрацию в обороне.  Когда игрок не в оптимальном физическом состоянии, конечно, допускаются вот такие ляпы при стандартах, недостаток концентрации.  Потому что физические кондиции должны быть за 100%.

Взять матч с "Акроном": раньше клуб счёт 3:1 не отпускал.  Потом довели счёт до 3:3… Я связываю это с физикой.  Знаю по себе, когда ты не в оптимальном состоянии, то у тебя концентрация нарушается.  Где‑то не добежал, где‑то не проконтролировал игрока в своей штрафной.  Это показывает только одно — что есть проблемы», — сказал российский специалист «СЭ».

После 20 матчей красно‑белые занимают шестую строчку в таблице чемпионата России.  Зимой «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо.