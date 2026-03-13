Бывший главный тренер «Химок», «Пари НН» и других клубов Сергей Юран назвал главную проблему московского «Спартака» после возобновления чемпионата

Хуан Карседо globallookpress.com

«Команда не в оптимальном физическом состоянии. "Спартак" достаточно волнообразно провёл матчи: 20 минут включается, потом даёт паузу. Это не может не влиять на концентрацию в обороне. Когда игрок не в оптимальном физическом состоянии, конечно, допускаются вот такие ляпы при стандартах, недостаток концентрации. Потому что физические кондиции должны быть за 100%.

Взять матч с "Акроном": раньше клуб счёт 3:1 не отпускал. Потом довели счёт до 3:3… Я связываю это с физикой. Знаю по себе, когда ты не в оптимальном состоянии, то у тебя концентрация нарушается. Где‑то не добежал, где‑то не проконтролировал игрока в своей штрафной. Это показывает только одно — что есть проблемы», — сказал российский специалист «СЭ».

После 20 матчей красно‑белые занимают шестую строчку в таблице чемпионата России. Зимой «Спартак» возглавил испанец Хуан Карседо.