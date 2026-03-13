Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о критике после разгромного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:3).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Мне не в первый раз больно. Я проигрывал в Лиге чемпионов много раз и на всех стадиях, много-много раз, и меня разносили в пух и прах за решения и то, что произошло.

Так что подобное происходит не впервые, но в то же время я все еще здесь. И до последнего дня я буду отстаивать свои решения, касающиеся состава. Я не могу вас переубедить, потому что мы проиграли, потому что аргументы прежние.

Сейчас нас ждет игра с "Вест Хэмом", затем у нас будет время подумать (о "Реале"). Играй так, как должен, а после матча будет видно, есть у тебя шанс или нет. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что будет дальше», — сказал Гвардиола ESPN.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17-го марта в 23:00 мск.