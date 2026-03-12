В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в родных стенах разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Автором хет-трика в этой игре стал Федерико Вальверде, который забивал на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

Отметим, что на 58-й минуте Винисиус не смог реализовать пенальти.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 3:0 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Федерико Вальверде 20' 2:0 Федерико Вальверде 27' 3:0 Федерико Вальверде 42' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди ( Фран Гарсия 46' ), Трент Александер-Арнольд ( Даниэль Карвахаль 83' ), Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар ( Manuel Angel 76' ), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер ( Эдуардо Камавинга 70' ), Браим Диас ( Франко Мастантуоно 76' ), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Райан Шерки 70' ), Савиньо ( Тейьяни Рейндерс 46' ), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд ( Омар Мармуш 82' ), Энтойн Семеньо ( Райан Айт Нури 70' ), Жереми Доку, Nico O'Reilly Жёлтые карточки: Джанлуиджи Доннарумма 57' (Манчестер Сити), Райан Айт Нури 82' (Манчестер Сити)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 2 Удары мимо 2 41 Владение мячом 59 1 Угловые удары 9 1 Офсайды 0 10 Фолы 12

Ответный поединок команд в Манчестере состоится на следующей неделе, 17 марта.