В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в родных стенах разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0.
Автором хет-трика в этой игре стал Федерико Вальверде, который забивал на 20-й, 27-й и 42-й минутах.
Отметим, что на 58-й минуте Винисиус не смог реализовать пенальти.
Результат матча
Реал МадридМадрид3:0Манчестер СитиМанчестер
1:0 Федерико Вальверде 20' 2:0 Федерико Вальверде 27' 3:0 Федерико Вальверде 42'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди (Фран Гарсия 46'), Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль 83'), Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар (Manuel Angel 76'), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Эдуардо Камавинга 70'), Браим Диас (Франко Мастантуоно 76'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва (Райан Шерки 70'), Савиньо (Тейьяни Рейндерс 46'), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд (Омар Мармуш 82'), Энтойн Семеньо (Райан Айт Нури 70'), Жереми Доку, Nico O'Reilly
Жёлтые карточки: Джанлуиджи Доннарумма 57' (Манчестер Сити), Райан Айт Нури 82' (Манчестер Сити)
Ответный поединок команд в Манчестере состоится на следующей неделе, 17 марта.