Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями перед матчем 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.
«Думаю, что для ЦСКА матч будет очень сложным. В борьбе за результат можно оценивать возможности этих команды как равные.
Столкнутся две совершенно разные идеологии и стилистики, тем и интереснее будет этот матч», — сказал Григорян «Матч ТВ».
Матч между «Балтикой» и ЦСКА состоится 14-го марта в 20:30 мск.
После 20-и туров в РПЛ калининградцы занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с тем же количеством баллов.