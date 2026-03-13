Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями перед матчем 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.

«Думаю, что для ЦСКА матч будет очень сложным. В борьбе за результат можно оценивать возможности этих команды как равные.

Столкнутся две совершенно разные идеологии и стилистики, тем и интереснее будет этот матч», — сказал Григорян «Матч ТВ».

Матч между «Балтикой» и ЦСКА состоится 14-го марта в 20:30 мск.

После 20-и туров в РПЛ калининградцы занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с тем же количеством баллов.