В первом матче 1/8 финала Лиги конференций английский «Кристал Пэлас» и кипрский АЕК не смогли определить, кто из них сильнее.
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут, сыграв вничью 0:0.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон0:0АЕК ЛарнакаЛарнака
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Тайрик Митчелл, Бреннан Джонсон (Ереми Пино 88'), Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Эванн Гессан, Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 77')
АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Анхель Гарсия Кабесали (Роберт Мудражия 88'), Энрик Саборит, Godswill Ekpolo, Хорхе Мирамон (Petros Ioannou 29'), Пере Понс, Gus Ledes, Маркус Роден (Хараламбос Кириаку 87'), Хрвое Миличевич, Риад Баич (Enzo Cabrera 69'), Джордже Иванович (Яав Гурфинкель 68')
Жёлтая карточка: Адам Уортон 40' (Кристал Пэлас)
Ответный поединок команд в Польше состоится на следующей неделе, 19 марта.