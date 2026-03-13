В первом матче 1/8 финала Лиги конференций английский «Кристал Пэлас» и кипрский АЕК не смогли определить, кто из них сильнее.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут, сыграв вничью 0:0.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 0:0 АЕК Ларнака Ларнака Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Тайрик Митчелл, Бреннан Джонсон ( Ереми Пино 88' ), Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Эванн Гессан, Йёрген Странн Ларсен ( Жан-Филипп Матета 77' ) АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Анхель Гарсия Кабесали ( Роберт Мудражия 88' ), Энрик Саборит, Godswill Ekpolo, Хорхе Мирамон ( Petros Ioannou 29' ), Пере Понс, Gus Ledes, Маркус Роден ( Хараламбос Кириаку 87' ), Хрвое Миличевич, Риад Баич ( Enzo Cabrera 69' ), Джордже Иванович ( Яав Гурфинкель 68' ) Жёлтая карточка: Адам Уортон 40' (Кристал Пэлас)

Статистика матча 3 Удары в створ 0 7 Удары мимо 1 71 Владение мячом 29 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 11 Фолы 7

Ответный поединок команд в Польше состоится на следующей неделе, 19 марта.