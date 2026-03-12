В Лондоне встречаются две команды, для которых евровесна стала главным событием сезона, хоть и по разным причинам. «Пэласу» в АПЛ уже ничего не светит — только Лига конференций способна подарить эмоции. АЕК, напротив, блистал осенью, но сейчас буксует во внутреннем первенстве и только что сменил тренера. Обе команды потеряли ключевых игроков в атаке. Обе помнят октябрьский матч, когда киприоты увезли с «Селхерст Парк» сухую победу. Вопрос в том, хватит ли у «орлов» ресурсов, чтобы взломать лучшую оборону турнира, и не рухнет ли эта оборона под грузом кадровых проблем и тренерской перестройки

22:50 Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия); Ассистент: Боян Зобеница (Велика-Горица, Хорватия); Ассистент: Иван Михаль (Хорватия); Резервный: Дарио Бел (Осиек, Хорватия).

22:45 Матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия), вместимостью 26 309 зрителей.

Стартовые составы команд

Кристалл Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Адам Уортон, Даити Камада, Тайрик Митчелл, Исмаила Сарр, Эванн Гессан, Джейди Канво, Бреннан Джонсон, Йёрген Странн Ларсен.

АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Анхель Гарсия, Элохор Годсуилл, Хрвое Миличевич, Энрик Саборит, Луиш Густаву, Хорхе Мирамон, Пере Понс, Маркус Рохден, Риад Баич, Джордже Иванович.

Кристалл Пэлас

«Кристал Пэлас» вступает в плей-офф Лиги конференций с диагнозом «нестабильность в острой фазе», но с обнадеживающей динамикой — три победы в четырех последних матчах. Единственная осечка на этом отрезке случилась в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:2), зато в последнем туре «орлы» устроили показательную порку «Тоттенхэму» на его территории (3:1). В Премьер-лиге «Пэлас» давно существует в параллельной реальности. 13-е место, 38 очков, десять баллов до зоны вылета и столько же до топ-6 — положение, при котором турнирная таблица не будоражит, а еврокубки становятся единственным источником адреналина. Именно Лига конференций способна превратить серый сезон в нечто большее.

АЕК Ларнака

АЕК въезжает в Лондон в статусе команды, которая на общем этапе Лиги конференций заставила говорить о себе шепотом. Ни одного поражения в шести матчах, 12 очков, восьмое место и прямой выход в 1/8 финала. Компания киприотов по турниру без проигрышей элитарна: всего три клуба, включая «Страсбур» и «Ракув». В активе — выездная победа над «Кристал Пэлас» (1:0) и разгром АЗ (4:0). Лучшая оборона общего этапа: один пропущенный гол за 540 минут. Цифры, которые не нуждаются в эпитетах. В чемпионате Кипра всё сложнее. Третье место, 50 очков, восемь баллов отставания от «Омонии». Форма последних недель напоминает больные качели: три осечки в четырех турах, смена победной серии на черную полосу.

Личные встречи

Единственный очный матч команды провели 23 октября 2025 года. На «Селхерст Парк» АЕК сенсационно победил 1:0, хотя хозяева нанесли порядка 15 ударов и насобирали 1.76 xG. То поражение стало для «Пэлас» одним из двух домашних на общем этапе и едва не стоило выхода в плей-офф. Теперь у лондонцев есть шанс на реванш — и возможность доказать, что уроки извлекаются не только из побед.

