12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — АЕК Ларнака с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» бьются за сохранение прописки в АПЛ. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Кристал Пэлас» на 10 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» сумели одолеть кризисный «Тоттенхэм» (3:1).
До того команда была бита «Манчестер Юнайтед» (1:2). Зато поединок со «Зриньски» завершился викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Орлы» в последних матчах относительно преуспевали. В 4 своих последних поединках команда победила трижды.
Причем «Кристал Пэлас» победил в двух своих последних домашних поединках. Более того, в них лондонцы оставили свои владения сухими.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: «Воины» бьются за чемпионство. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.
Причем АЕК Ларнака на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Воины» одолели «Хлораку» (3:0).
До того команда подписала мировую с «Олимпиакосом» Никосия (1:1). А вот чуть ранее она уступила «Омонии» Арадипу (1:2).
При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Воины» ныне выглядят вполне себе выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом АЕК Ларнака в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот на выезде «воины» до последней коллизии победили 2 раза подряд.
В этом поединке «воины» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Команда вполне способна успешно сыграть вторым номером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кристал Пэлас» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: АЕК Ларнака нынче выглядит вполне симпатично, и вряд ли станет только обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Воины» не проигрывают 2 матча кряду
- «Кристал Пэлас» в среднем пропускает чаще гола за матч
- АЕК Ларнака на выезде набрал 23 очка в 12 матчах чемпионата Кипра
- «Орлы» дома в среднем набирают один зачетный пункт за матч
- АЕК Ларнака вне родных стен пропускает в среднем реже гола за матч