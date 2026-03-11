прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.25

12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — АЕК Ларнака с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» бьются за сохранение прописки в АПЛ. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Кристал Пэлас» на 10 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» сумели одолеть кризисный «Тоттенхэм» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Манчестер Юнайтед» (1:2). Зато поединок со «Зриньски» завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах «Кристал Пэлас» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Орлы» в последних матчах относительно преуспевали. В 4 своих последних поединках команда победила трижды.

Причем «Кристал Пэлас» победил в двух своих последних домашних поединках. Более того, в них лондонцы оставили свои владения сухими.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: «Воины» бьются за чемпионство. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.

Причем АЕК Ларнака на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Воины» одолели «Хлораку» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Олимпиакосом» Никосия (1:1). А вот чуть ранее она уступила «Омонии» Арадипу (1:2).

При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Воины» ныне выглядят вполне себе выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом АЕК Ларнака в среднем пропускает реже одного мяча за матч. А вот на выезде «воины» до последней коллизии победили 2 раза подряд.

В этом поединке «воины» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Команда вполне способна успешно сыграть вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кристал Пэлас» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: АЕК Ларнака нынче выглядит вполне симпатично, и вряд ли станет только обороняться.

2.25 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55

Пять причин, почему ставка зайдет