27 апреля в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Лацио — Удинезе с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Лацио»

Турнирное положение: римский коллектив ни за что не борется в текущем сезоне и является крепким середняком чемпионата Италии.

«Бело-небесно-голубые» смогли набрать 47 зачетных баллов и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.

У команды из Рима положительная разница забитых и пропущенных мячей — 34:30.

Последние матчи: среди недели «орлята» смогли пробиться в финал Кубка Италии, обыграв в серии пенальти «Аталанту».

До этого же римляне выиграли у «Наполи» (2:0), но проиграли «Фиорентине» (0:1).

Не сыграют: в стане «лациале» травмированы Самюэль Жиго, Иван Проведель и Николо Ровелла.

Состояние команды: подопечные Маурицио Сарри могут спокойно доигрывать сезон и готовится к следующей, а место в турнирной таблице для «Лацио» уже не имеет особой роли.

Главной задачей «Лацио» является победа в Кубке Италии. В финале «орлы» сыграют против «Интера». Это возможность для «бело-голубых» не только выиграть трофей, а и выйти в еврокубки.

«Удинезе»

Турнирное положение: команда из Удине тоже уже ни на что не претендует и идет в середине турнирной таблице.

В настоящий момент в активе фриульцев 43 зачетных балла и одиннадцатая строчка в табеле о рангах.

Удинский коллектив смог 38 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «маленькие зебры» проиграли «Парме» (0:1), но смогли сломить сопротивление «Милана» (3:0).

До этого же «черно-белые» сыграли вничью с «Комо» (0:0) и выиграли у «Дженоа» (2:0).

Не сыграют: в лазарете удинцев Николо Бертола, Кейнан Дэвис, Алессандро Заноли и Джордан Земура, дисквалифицирован же Йеспер Карлстром.

Состояние команды: у «Удинезе» совершенно нет целей и задач на остаток сезона. Можно даже сказать, что подопечные Косты Руньяича последние пять матчей могут пробовать новые сочетания и смотреть на ближайший резерв.

Единственное, за что можно зацепиться, так это за то, чтобы быть выше, чем в прошлом сезоне, когда «Удинезе» финишировал двенадцатым.

Статистика для ставок

«Удинезе» проиграл 1 из 4 последних матчей

«Лацио» проиграл 1 из 8 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Удинезе» и «Лацио» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.25, а победа «Удинезе» — в 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Лацио» играет дома, он сильнее и по идее должен побеждать.

Ставка: победа «Лацио» за 2.02.

Прогноз: команды в последнее время забивают крайне мало, поэтому ждем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.