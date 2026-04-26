27 апреля в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Лацио — Удинезе с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Лацио»
Турнирное положение: римский коллектив ни за что не борется в текущем сезоне и является крепким середняком чемпионата Италии.
«Бело-небесно-голубые» смогли набрать 47 зачетных баллов и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.
У команды из Рима положительная разница забитых и пропущенных мячей — 34:30.
Последние матчи: среди недели «орлята» смогли пробиться в финал Кубка Италии, обыграв в серии пенальти «Аталанту».
До этого же римляне выиграли у «Наполи» (2:0), но проиграли «Фиорентине» (0:1).
Не сыграют: в стане «лациале» травмированы Самюэль Жиго, Иван Проведель и Николо Ровелла.
Состояние команды: подопечные Маурицио Сарри могут спокойно доигрывать сезон и готовится к следующей, а место в турнирной таблице для «Лацио» уже не имеет особой роли.
Главной задачей «Лацио» является победа в Кубке Италии. В финале «орлы» сыграют против «Интера». Это возможность для «бело-голубых» не только выиграть трофей, а и выйти в еврокубки.
«Удинезе»
Турнирное положение: команда из Удине тоже уже ни на что не претендует и идет в середине турнирной таблице.
В настоящий момент в активе фриульцев 43 зачетных балла и одиннадцатая строчка в табеле о рангах.
Удинский коллектив смог 38 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «маленькие зебры» проиграли «Парме» (0:1), но смогли сломить сопротивление «Милана» (3:0).
До этого же «черно-белые» сыграли вничью с «Комо» (0:0) и выиграли у «Дженоа» (2:0).
Не сыграют: в лазарете удинцев Николо Бертола, Кейнан Дэвис, Алессандро Заноли и Джордан Земура, дисквалифицирован же Йеспер Карлстром.
Состояние команды: у «Удинезе» совершенно нет целей и задач на остаток сезона. Можно даже сказать, что подопечные Косты Руньяича последние пять матчей могут пробовать новые сочетания и смотреть на ближайший резерв.
Единственное, за что можно зацепиться, так это за то, чтобы быть выше, чем в прошлом сезоне, когда «Удинезе» финишировал двенадцатым.
Статистика для ставок
- «Удинезе» проиграл 1 из 4 последних матчей
- «Лацио» проиграл 1 из 8 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Удинезе» и «Лацио» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.25, а победа «Удинезе» — в 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.
Прогноз: «Лацио» играет дома, он сильнее и по идее должен побеждать.
Ставка: победа «Лацио» за 2.02.
Прогноз: команды в последнее время забивают крайне мало, поэтому ждем низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.