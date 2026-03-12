Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выступил с критикой в адрес игры «Тоттенхэма».

Уэйн Руни globallookpress.com

Напомним, что «шпоры» проиграли 6 последних матчей во всех турнирах. В прошедшем поединке «Тоттенхэм» крупно уступил «Атлетико» (2:5) в Лиге чемпионов.

«Игроки должны посмотреть на себя, потому что, на мой взгляд, это абсолютный позор. Игра, отношение, отсутствие желания, отсутствие борьбы, отсутствие вообще чего-либо.

Я смотрел матч с "Кристал Пэлас", и, как я говорил на прошлой неделе, мне правда было жалко болельщиков "Тоттенхэма". Фанаты сидят там и уже даже не злятся, они просто разочарованы и расстроены», — сказал Руни Football. London.

После 29-и туров в английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 16-е место в таблице с 29-ю очками в активе, опережая зону вылета на 1 балл.