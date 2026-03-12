«Лех» на своем поле потерпел поражение от «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 1:3.
Марлон Гомес открыл счет на 36-й минуте, а Невертон удвоил преимущество «горняков» на 48-й минуте.
Микаэль Исхак сократил отставание на 70-й минуте, но на 85-й минуте Исак Сильва восстановил разницу в два мяча.
Результат матча
Лех ППознань1:3Шахтёр ДДонецк
0:1 Марлон Гомес 36' 0:2 Невертон 48' 1:2 Микаэль Исхак 70' 1:3 Isaque Isaque 85'
Лех П: Бартош Мрозек, Жоэл Виейра Перейра, Войцех Монька, Антонио Милич, Михал Гургуль (Жоау Моутинью 61'), Антони Козубаль, Али Голизаде (Патрик Волемарк 61'), Луис Пальма (Таофик Исмахил 61'), Лео Бенгтссон (Тимоти Оума 46'), Пабло Родригес (Yannick Agnero 83'), Микаэль Исхак
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Марлон, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас, Педриньо (Prosper Obah 88'), Олег Андреевич Очеретько, Невертон (Isaque Isaque 74'), Дмитрий Игоревич Крыськив (Марлон Гомес 27'), Алисон Сантана (Егор Назарина 74'), Педриньо, Кауан Элиас
Жёлтые карточки: Али Голизаде 57', Антонио Милич 84' — Марлон Гомес 37', Валерий Бондарь 74', Isaque Isaque 90'
Ответная встреча состоится 19 марта в Кракове.