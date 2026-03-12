Микаэль Исхак сократил отставание на 70-й минуте, но на 85-й минуте Исак Сильва восстановил разницу в два мяча.

Марлон Гомес открыл счет на 36-й минуте, а Невертон удвоил преимущество «горняков» на 48-й минуте.

«Лех» на своем поле потерпел поражение от «Шахтера» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 1:3.

2.25

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака. Прогноз и ставка Смело ставим на голевой бартер!

Футбол•Сегодня 23:48 «Фиорентина» — «Ракув»: онлайн, прямая трансляция матча ЛК

Футбол•Сегодня 23:47 «Кристал Пэлас» — «АЕК Ларнака»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги конференций

Футбол•02/03/2026 16:38 Never Give Up: восемь главных весенних прорывов в истории РПЛ

Футбол•27/02/2026 16:35 Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: онлайн, прямая трансляция

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:37 Незавершенное дело: почему только Почеттино способен спасти «Тоттенхэм»

Футбол•Сегодня 15:59 Франческо Пио Эспозито: как форвард «Интера» стал надеждой Италии и целью «Арсенала»

Футбол•Вчера 23:20 Вынужденная замена: кто сыграет на ЧМ-2026 вместо Ирана?

Футбол•Вчера 15:04 Формула трофея: кто на самом деле должен выиграть Лигу чемпионов?

Футбол•Вчера 14:19 Показательная порка от «Особенного» и бешенство Клоппа: самые унизительные замены в истории футбола

Выбор читателей

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Футбол•06/03/2026 01:33 Карседо уничтожен в первом же дерби: «Динамо» разорвало «Спартак» за шесть минут

Футбол•08/03/2026 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•10/03/2026 08:19 23 красных и военная полиция: как финал в Бразилии превратился в MMA

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Самое интересное

Игры•27/01/2026 22:42 Жалкий прогресс за донаты: обзор SEGA Football Club Champions

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Футбол•26/01/2026 14:45 Новый тренер — новая угроза: почему футболисты получают травмы после смены наставника