Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался о выступлении «Динамо» после зимней паузы.

Сергей Юран globallookpress.com

«В "Динамо" хорошего уровня футболисты. При Личке команда здорово играла в атаку, но в обороне было плохо. Сейчас наладили игровую дисциплину. Видно, что в нападении все здорово работают. В нижнем блоке тоже могут сыграть.

В тренерском штабе "Динамо" работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу. Команда хорошо выглядит физически. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход: как общаться, где-то пожурить, где-то погладить. Все дорабатывают, моменты доигрывают и выглядят заряженными.

Самара первый матч провела плохо, "Спартак" невнятно сыграл на Кубок, а у ЦСКА было удаление в начале матча. Пока видно, что "Динамо" хочет играть и побеждать, выкладываться на максимум», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» под руководством Ролана Гусева располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.