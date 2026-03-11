Бывший футболист «Локомотива» Игорь Черевченко оценил игру «железнодорожников» в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Локомотив не зря идёт на третьем месте. Команда всё доказывает игрой. "Ахмату" они проигрывали 0:2 после первого тайма, но собрались. Сравняли счёт. Силы у них есть.

Команда производит неплохое впечатление — Воробьёв, Комличенко, Батраков, защита стала играть. Да, были ошибки с "Ахматом", но в футболе без них не бывает», — сказал Черевченко Чемпионату.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Рубина» 15-го марта.