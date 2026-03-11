Пресс-служба «Баварии» сделала заявление по поводу травм голкипера Йонаса Урбига, полузащитника Джамала Мусиалы и защитника Альфонсо Дэвиса.
«Альфонсо Дэвис, Йонас Урбиг и Джамал Мусиала выбыли из строя. Дэвис получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги во время вчерашнего матча. У вратаря Йонаса Урбига диагностировано сотрясение мозга. Джамал Мусиала восстанавливается после болевого синдрома в левой лодыжке, травму которой он получил летом», — гласит заявление «Баварии» в социальной сети.
Напомним, что «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.