Пресс-служба «Баварии» сделала заявление по поводу травм голкипера Йонаса Урбига, полузащитника Джамала Мусиалы и защитника Альфонсо Дэвиса.

Джамал Мусиала
Джамал Мусиала globallookpress.com

«Альфонсо Дэвис, Йонас Урбиг и Джамал Мусиала выбыли из строя.  Дэвис получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги во время вчерашнего матча.  У вратаря Йонаса Урбига диагностировано сотрясение мозга.  Джамал Мусиала восстанавливается после болевого синдрома в левой лодыжке, травму которой он получил летом», — гласит заявление «Баварии» в социальной сети.

Напомним, что «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.