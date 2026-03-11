Напомним, что «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

«Альфонсо Дэвис, Йонас Урбиг и Джамал Мусиала выбыли из строя. Дэвис получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги во время вчерашнего матча. У вратаря Йонаса Урбига диагностировано сотрясение мозга. Джамал Мусиала восстанавливается после болевого синдрома в левой лодыжке, травму которой он получил летом», — гласит заявление «Баварии» в социальной сети.

Пресс-служба «Баварии» сделала заявление по поводу травм голкипера Йонаса Урбига , полузащитника Джамала Мусиалы и защитника Альфонсо Дэвиса .

2.89

Прогнозы•Завтра 23:00 «Генк» — «Фрайбург». Прогноз и ставка Нас ждет равный матч

Футбол•Сегодня 21:17 «Байер» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция 1/8 финала Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 15:04 Формула трофея: кто на самом деле должен выиграть Лигу чемпионов?

Футбол•Сегодня 00:56 «Аталанта» — «Бавария»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 15:05 Миллионы мимо кассы: что теряют «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» без Лиги чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:19 Показательная порка от «Особенного» и бешенство Клоппа: самые унизительные замены в истории футбола

Футбол•Сегодня 03:48 Как «Челси» изобрёл самый раздражающий ритуал в футболе. И при чём тут глухие студенты из 1894 года

Футбол•Сегодня 00:57 «Барселона» выбирает президента: что делать с колоссальным долгом?

Футбол•Вчера 08:19 23 красных и военная полиция: как финал в Бразилии превратился в MMA

Футбол•Вчера 06:36 «Закон Винисиуса»: почему футболисты закрывают рот рукой — и почему это скоро запретят

Выбор читателей

Футбол•06/03/2026 01:33 Карседо уничтожен в первом же дерби: «Динамо» разорвало «Спартак» за шесть минут

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Футбол•08/03/2026 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•05/03/2026 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Самое интересное

Футбол•20/02/2026 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов

Футбол•20/02/2026 11:36 Король Франции: взлеты, трагедии и феномен Мишеля Платини

Милан-2026•20/02/2026 02:26 Ски-что? Ски-альпинизм — новый вид на Олимпиаде, в котором у России единственная медаль Милана-2026

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея