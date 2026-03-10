В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» в родных стенах победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Единственный гол, автором которого стал Марио Лемина, был забит уже на 7-й минуте встречи. Все попытки «Ливерпуля» сравнять результат так и не увенчались успехом.

Результат матча Галатасарай Стамбул 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Марио Лемина 7' Галатасарай: Угурджан Чакыр, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра, Марио Лемина ( Роланд Шаллаи 77' ), Габриэл Сара ( Саша Боэ 87' ), Ноа Ланг ( Юнус Акгюн 77' ), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез ( Жереми Фримпонг 60' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес, Флориан Вирц ( Коди Матес Гакпо 73' ), Доминик Собослаи, Мохамед Салах ( Эндрю Робертсон 60' ), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Уго Экитике Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 90' — Милош Керкез 34', Вирджил ван Дейк 55', Райан Гравенберх 88'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 8 Удары мимо 5 46 Владение мячом 54 6 Угловые удары 4 7 Офсайды 2 11 Фолы 16

Таким образом, у «Галатасарая» есть минимальное преимущество перед ответным матчем, который состоится через неделю, 18 марта.