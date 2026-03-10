В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» в родных стенах победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.
Единственный гол, автором которого стал Марио Лемина, был забит уже на 7-й минуте встречи. Все попытки «Ливерпуля» сравнять результат так и не увенчались успехом.
Результат матча
ГалатасарайСтамбул1:0ЛиверпульЛиверпуль
1:0 Марио Лемина 7'
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра, Марио Лемина (Роланд Шаллаи 77'), Габриэл Сара (Саша Боэ 87'), Ноа Ланг (Юнус Акгюн 77'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез (Жереми Фримпонг 60'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес, Флориан Вирц (Коди Матес Гакпо 73'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах (Эндрю Робертсон 60'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Уго Экитике
Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 90' — Милош Керкез 34', Вирджил ван Дейк 55', Райан Гравенберх 88'
Таким образом, у «Галатасарая» есть минимальное преимущество перед ответным матчем, который состоится через неделю, 18 марта.