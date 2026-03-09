В матче 27-го тура испанской Примеры «Алавес» проиграл «Валенсии» со счетом 2:3.
За победителей отличились Хави Герра на 47-й минуте и Эрай Кюмарт на 90-й минуте и Уго Дуро с пенальти на 90+9-й минуте.
В составе гостей дублем смог отметиться Лукас Бойе, забивший на 3-й и 71-й минутах. На 90+8-й минуте в составе «Алавеса» были удалены Хон Пачеко и Андер Гевара.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:2АлавесВитория
0:1 Лукас Бое 3' пен. 1:1 Хави Герра 47' 1:2 Лукас Бое 72'
Валенсия: Столе Димитриевски, Тьерри Корреа (Даниэль Раба 82'), Унай Нуньес, Эрай Джёмерт, Хосе Луис Гайя, Родригес Гидо, Филип Угринич (Уго Дуро 74'), Ларджи Рамазани, Луис Риоха (Арно Данжума 70'), Хави Герра (Андре Алмейда 83'), Садик Умар
Алавес: Антонио Сивера, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья (Андер Гевара 68'), Антонио Бланко, Хон Гуриди (Денис Суарес 69'), Карлос Бенавидес (Юссеф Энрикес 30'), Тони Мартинес, Лукас Бое, Angel Perez
Жёлтые карточки: Ларджи Рамазани 17' — Хон Гуриди 36', Юссеф Энрикес 43', Хон Пачеко 58'
«Алавес» с 27 баллами в активе занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 32 очками идет 12-й.