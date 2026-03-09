В матче 27-го тура испанской Примеры «Алавес» проиграл «Валенсии» со счетом 2:3.

За победителей отличились Хави Герра на 47-й минуте и Эрай Кюмарт на 90-й минуте и Уго Дуро с пенальти на 90+9-й минуте.

В составе гостей дублем смог отметиться Лукас Бойе, забивший на 3-й и 71-й минутах. На 90+8-й минуте в составе «Алавеса» были удалены Хон Пачеко и Андер Гевара.

Результат матча Валенсия Валенсия 1:2 Алавес Витория 0:1 Лукас Бое 3' пен. 1:1 Хави Герра 47' 1:2 Лукас Бое 72' Валенсия: Столе Димитриевски, Тьерри Корреа ( Даниэль Раба 82' ), Унай Нуньес, Эрай Джёмерт, Хосе Луис Гайя, Родригес Гидо, Филип Угринич ( Уго Дуро 74' ), Ларджи Рамазани, Луис Риоха ( Арно Данжума 70' ), Хави Герра ( Андре Алмейда 83' ), Садик Умар Алавес: Антонио Сивера, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья ( Андер Гевара 68' ), Антонио Бланко, Хон Гуриди ( Денис Суарес 69' ), Карлос Бенавидес ( Юссеф Энрикес 30' ), Тони Мартинес, Лукас Бое, Angel Perez Жёлтые карточки: Ларджи Рамазани 17' — Хон Гуриди 36', Юссеф Энрикес 43', Хон Пачеко 58'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 7 Угловые удары 2 4 Офсайды 1 8 Фолы 13

«Алавес» с 27 баллами в активе занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 32 очками идет 12-й.