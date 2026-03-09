В 20-м туре РПЛ «Спартак» примет «Акрон». Матч состоится 9 марта в 19:00 мск.

«Спартак» удачно сыграл после паузы, обыграв в РПЛ «Сочи» со счетом 3:2. Однако развить успех «красно-белым» не удалось и они проиграли московскому «Динамо» 2:5 в матче Кубка России. «Акрон» после паузы имеет один сыгранный матч против «Оренбурга» в чемпионате, который он проиграл со счетом 0:2.

В турнирной таблице «Спартак» идет на 6-й позиции. В активе москвичей 32 очка. «Акрон» на 11-й строчке с 21 очком на счету, тремя поражениями подряд и отрывом всего в 4 пункта от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры: 1.43 на победу «Спартака», 5.20 на ничью, 7.40 на победу «Акрона».

Прогноз ИИ: победит «Акрон» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

