«Шинник» набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 20 баллами идет 16-й.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Альбек Гонгапшев на 40-й минуте.

В матче 23-го тура Первой лиги России «Шинник» в родных стенах переиграл «Уфу» со счетом 1:0.

