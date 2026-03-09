В матче 23-го тура Первой лиги России «Шинник» в родных стенах переиграл «Уфу» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Альбек Гонгапшев на 40-й минуте.
Результат матча
ШинникЯрославль1:0УфаУфа
1:0 Альбек Гонгапшев 40'
Шинник: Тимофей Митров, Артемий Косогоров, Kotin N., Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Артур Галоян, Никита Мирошниченко, Валерий Кичин, Денис Самойлов, Альбек Гонгапшев, Илья Стефанович
Уфа: Александр Беленов, Денис Кутин, Илья Агапов, Александр Перченок, Зелимхан Юсупов, Евгений Шляков, Шамиль Исаев, Владислав Камилов, Данил Липовой, Мигран Агеян, Minatulaev O.
«Шинник» набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 20 баллами идет 16-й.