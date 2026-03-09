В матче 23-го тура Первой лиги России «Шинник» в родных стенах переиграл «Уфу» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Альбек Гонгапшев на 40-й минуте.

1:0 Альбек Гонгапшев 40'
Шинник:  Тимофей Митров,  Артемий Косогоров,  Kotin N.,  Вадим Карпов,  Даниил Корнюшин,  Артур Галоян,  Никита Мирошниченко,  Валерий Кичин,  Денис Самойлов,  Альбек Гонгапшев,  Илья Стефанович
Уфа:  Александр Беленов,  Денис Кутин,  Илья Агапов,  Александр Перченок,  Зелимхан Юсупов,  Евгений Шляков,  Шамиль Исаев,  Владислав Камилов,  Данил Липовой,  Мигран Агеян,  Minatulaev O.

«Шинник» набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.  «Уфа» с 20 баллами идет 16-й.