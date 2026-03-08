9 марта в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Уфа». Матч начнется в 15:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Шинник — Уфа с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» идет на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 26 очков после 22-го тура. Общая разница мячей — 19:21.

Последние матчи: в последнем матче ярославский клуб проиграл московской «Родине» со счетом 1:2.

Ранее команда минимально обыграла клуб «Кыргызалтын» в товарищеском поединке (1:0) и была сильнее «Дордоя», разгромив соперника со счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шинник» в товарищеских поединках в зимней паузе выглядел отлично: два поражения и шесть побед. Однако в чемпионате ярославцы начали с поражения вторую половину. Примечательно, что завершил первый круг «Шинник» также с поражения. Был проигран матч «Черноморцу» (2:1).

«Уфа»

Турнирное положение: «Уфа» идет на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав четыре победы, восемь матчей вничью и десять поражений. Это позволило команде набрать 20 очков после 22 туров.

Последние матчи: в последнем поединке уфимская команда проиграла «Нефтехимику» со счетом 0:2.

Ранее «Уфа» одолела в товарищеских поединках казахстанские клубы «Аспий» со счетом 1:0 и «Актобе» с разгромным счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Уфа» пока не в зоне прямого вылета из Первой лиги, однако отрыв всего пять очков. В случае победы клуб может претендовать на строчку выше, однако у коллектива в чемпионате серия из пяти встреч без побед: четыре поражения и одна ничья.

