9 марта в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Уфа». Матч начнется в 15:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Шинник — Уфа с коэффициентом для ставки за 2.09.
«Шинник»
Турнирное положение: «Шинник» идет на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 26 очков после 22-го тура. Общая разница мячей — 19:21.
Последние матчи: в последнем матче ярославский клуб проиграл московской «Родине» со счетом 1:2.
Ранее команда минимально обыграла клуб «Кыргызалтын» в товарищеском поединке (1:0) и была сильнее «Дордоя», разгромив соперника со счетом 4:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шинник» в товарищеских поединках в зимней паузе выглядел отлично: два поражения и шесть побед. Однако в чемпионате ярославцы начали с поражения вторую половину. Примечательно, что завершил первый круг «Шинник» также с поражения. Был проигран матч «Черноморцу» (2:1).
«Уфа»
Турнирное положение: «Уфа» идет на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав четыре победы, восемь матчей вничью и десять поражений. Это позволило команде набрать 20 очков после 22 туров.
Последние матчи: в последнем поединке уфимская команда проиграла «Нефтехимику» со счетом 0:2.
Ранее «Уфа» одолела в товарищеских поединках казахстанские клубы «Аспий» со счетом 1:0 и «Актобе» с разгромным счетом 4:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Уфа» пока не в зоне прямого вылета из Первой лиги, однако отрыв всего пять очков. В случае победы клуб может претендовать на строчку выше, однако у коллектива в чемпионате серия из пяти встреч без побед: четыре поражения и одна ничья.
Статистика для ставок
- «Шинник» не выигрывает в трех матчах подряд в Первой лиге
- «Уфа» имеет пятиматчевую серию без побед в чемпионате
- в матче первого круга чемпионата «Уфа» одолела «Шинник» со счетом 1:0/UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.09. Ничья оценена в 3.05, победа оппонента — 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.58 и 1.41.
Прогноз: Сыграем на ожидании победы хозяев в матче. «Шинник» обладает более качественным подбором игроков и готов заработать первую победу в новом году.2.09Победа «Шинника»Ставка на матч #1Поставить→Ставка в размере 1000₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Шинник» — «Уфа» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽
Ставка: Победа «Шинника» в матче за 2.09.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд. Хоть матч и не кажется результативным.2.29Обе команды забьютСтавка на матч #2Поставить→Сделанная ставка 1000₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Шинник» — «Уфа» позволит вывести на карту выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.29.