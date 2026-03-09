Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением об игре своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Акрона» (4:3).

Кристофер Мартинс — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«Главный вывод — мы взяли три очка. Но быстро пропустили два гола, то же самое было несколько дней назад. С этой ситуацией надо что-то делать.

Мы не были расслаблены после первого тайма, в перерыве обсуждали, что надо продолжать играть с той же интенсивностью. Но, к сожалению, мы пропустили два гола», — передает слова Мартинса Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Зенита» 14-го марта.