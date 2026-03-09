Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«Мы являемся фаворитами в матче?  Мы привыкли быть фаворитами в большинстве игр.  Люди говорят так про нас, мы это принимаем.  Но это не значит, что результат предрешен.  Мы играем против очень хорошей команды.  Они могут обыграть кого угодно — они победили "Ювентус" со счетом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка.  Они могут многого добиться.  Нас могут считать фаворитами, и мы тоже хотим победить.  Но когда смотришь на "Аталанту", видишь, что возможно все.

Игра "Аталанты"?  Мы играем против физически сильной команды.  Есть сходства с нашей игрой против "Боруссии" Дортмунд, где мы играли с тремя защитниками при владении мячом и искали возможности для забегов за спину защитников.  Но прессинг "Аталанты" впечатляет уже несколько лет.  Это большая часть их успеха.  У них есть опыт в еврокубках, они одержали убедительную победу над впечатляющим "Байером".  Это нелегкий соперник, никто не должен их недооценивать.  Каждый эксперт знает, что это может быть интересный матч, но у нас есть свои сильные стороны, и мы понимаем, что нам предстоит встреча с итальянской командой.

Давление в плей-офф Лиги чемпионов?  Я никогда не воспринимал это как давление.  Мне нравятся эти периоды, когда у тебя есть шансы, и сначала нужно поработать над этими шансами.  Мы проведем ответный матч дома и хотим пройти дальше.  Мы очень четко обозначили цели "Баварии" в этом турнире.  Сейчас мы находимся в том периоде, на том этапе, где все в порядке.  Никакого страха, просто смотрим на возможности и используем их», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Баварией» состоится 10-го марта в 23:00 мск.  Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.