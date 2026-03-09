Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

«Мы являемся фаворитами в матче? Мы привыкли быть фаворитами в большинстве игр. Люди говорят так про нас, мы это принимаем. Но это не значит, что результат предрешен. Мы играем против очень хорошей команды. Они могут обыграть кого угодно — они победили "Ювентус" со счетом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка. Они могут многого добиться. Нас могут считать фаворитами, и мы тоже хотим победить. Но когда смотришь на "Аталанту", видишь, что возможно все.

Игра "Аталанты"? Мы играем против физически сильной команды. Есть сходства с нашей игрой против "Боруссии" Дортмунд, где мы играли с тремя защитниками при владении мячом и искали возможности для забегов за спину защитников. Но прессинг "Аталанты" впечатляет уже несколько лет. Это большая часть их успеха. У них есть опыт в еврокубках, они одержали убедительную победу над впечатляющим "Байером". Это нелегкий соперник, никто не должен их недооценивать. Каждый эксперт знает, что это может быть интересный матч, но у нас есть свои сильные стороны, и мы понимаем, что нам предстоит встреча с итальянской командой.

Давление в плей-офф Лиги чемпионов? Я никогда не воспринимал это как давление. Мне нравятся эти периоды, когда у тебя есть шансы, и сначала нужно поработать над этими шансами. Мы проведем ответный матч дома и хотим пройти дальше. Мы очень четко обозначили цели "Баварии" в этом турнире. Сейчас мы находимся в том периоде, на том этапе, где все в порядке. Никакого страха, просто смотрим на возможности и используем их», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Баварией» состоится 10-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.