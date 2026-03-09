Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура российской Премьер-лиги против «Акрона» (4:3).

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Сегодня я очень рад за характер команды. Была очень непростая игра с "Динамо", а также начало матча с "Акроном", где мы пропустили, но смогли отыграться и добиться победы.

Как оценю игру Барко и почему вышел Мартинс? Барко провел прекрасный матч, он лучший игрок матча. По задумке хотели нивелировать преимущество "Акрона" в росте. Они сильны при стандартах, длинных забросах.

Игра при стандартах у своих ворот разочаровывает? Это компонент, над которым надо работать. Мы не должны пропускать столько голов со стандартов. Рад за Ву, что ему удалось забить.

Как изменилась атмосфера на домашних матчах "Спартака" по сравнению с тем, что было в 2012 году? Прекрасная, невероятная атмосфера. Раньше были "Лужники", тоже прекрасный стадион. Поддержка болельщиков сегодня была невероятная, они гнали нас вперед до самого конца», — передает слова Карседо «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Зенита» 14-го марта.